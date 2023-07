Ricerca



In consultazione fino all’11 settembre il contratto tipo di prestazione energetica

L’ANAC comunica che fino all’11 settembre è in consultazione il contratto tipo di prestazione energetica, una guida per le amministrazioni pubbliche impegnate a realizzare interventi di efficientamento per edifici pubblici. Il documento è il risultato di un tavolo interistituzionale a cui hanno preso parte il ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Enea, il Dipe, la Corte dei Conti, l’ISTAT, l’Agenzia per la coesione territoriale, la Fondazione IFEL e l’Università Bocconi.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL DOCUMENTO

In particolare, il contratto tipo di prestazione energetica (E.P.C. – Energy Performance Contracts) sarà di supporto alla pubblica amministrazione nella predisposizione di contratti di rendimento energetico secondo le procedure del partenariato pubblico privato e alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

L’ANAC rende noto che i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sui documenti in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line (>> CLICCA QUI PER ACCEDERE).

