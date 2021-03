Questo articolo è stato letto 10 volte

Illegittimo rifornire le mense scolastiche solo di prodotti regionali

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 31/2021, ha giudicato illegittime le norme regionali che incentivano l’introduzione nelle mense scolastiche dei prodotti a “chilometro zero” la cui produzione e trasformazione sia ristretta all’interno dei confini regionali.

La norma impugnata

La Regione Toscana ha adottato una normativa che incentiva l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche. Per garantirne l’utilizzo, la Regione finanziava progetti pilota provenienti sia da soggetti pubblici appaltanti sia da soggetti che erogano il servizio di refezione collettiva scolastica direttamente o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie. Tale programmazione era destinata a garantire la fornitura di pasti, nelle mense scolastiche contemplate dal progetto, per la cui preparazione erano utilizzati almeno il 50% di prodotti locali a chilometro zero. Il governo ha impugnato tali disposizioni di fronte alla Consulta, che ne ha dichiarato l’illegittimità. Ciò nonostante l’ordinamento, sia interno che europeo, favorisca la valorizzazione del tipo di prodotti in esame: si può citare al riguardo l’articolo 11 della legge 158/2017, l’articolo 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, il decreto 10 marzo 2020, nonché le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica. Come si giustifica allora la decisione della Corte? La normativa citata, secondo i giudici di Palazzo della Consulta, non consente alle Regioni di dare priorità agli alimenti prodotti o trasformati all’interno dei confini regionali, poiché si creerebbe un’illecita lesione della concorrenza a favore degli imprenditori che producono tali prodotti nell’ambito regionale e a discapito delle aziende che offrono lo stesso servizio, a parità di condizioni, ma al di fuori dei confini territoriali attinenti.

Km zero

La Corte ha inoltre evidenziato la differenza tra i prodotti a km zero e a filiera corta: per i primi, la produzione avviene entro i confini regionali, da punti di sbarco o da impianti collocati nelle acque costiere regionali. I secondi sono invece provenienti da filiere produttive caratterizzate al massimo da un intermediario tra il produttore e la stazione appaltante. Tali definizioni, ha osservato la Corte, non fanno riferimento a un criterio di prossimità tra produzione e vendita, ma si basano esclusivamente sul collegamento con il territorio regionale. Ciò potrebbe comportare, in netto contrasto con la previsione del legislatore, un’attività di trasporto che interessi una distanza maggiore rispetto a quella di due intermediari operanti in un ambito ristretto, risultando così nocivo per l’ambiente.

>> IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

