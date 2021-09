Questo articolo è stato letto 71 volte

Il nuovo volto del pubblico impiego, tra concorsi e contrattazione

Sono innumerevoli le nuove disposizioni volte a regolare il lavoro nel comparto Regioni ed Enti locali, sia per quanto attiene alla fase di accesso, quindi le procedure concorsuali, sia circa la prospettiva contrattuale: dall’atto di indirizzo per la contrattazione 2019-2021 alle molte novità per i concorsi introdotte dal Decreto Reclutamenti (d.l. n.80/2021); proprio quest’ultimo provvedimento, in seguito alla conversione, ha alterato sensibilmente l’impianto della mobilità volontaria.

In questo clima di grande fermento normativo, Formazione Maggioli ha aperto le iscrizioni per il corso “Il pubblico impiego alla prova delle riforme: aspetti contrattuali e nuova disciplina dei concorsi nelle Regioni ed Enti Locali“, in programma venerdì 1° ottobre dalle 9:00 alle 13:00. Oltre alle tematiche già elencate, il programma del seminario comprende l’analisi delle disposizioni in materia dettate dalla Legge di bilancio 2020, dalla legge “Milleproroghe” e dal Decreto cd. Rilancio (d.l. n. 34/2020). Attraverso le funzionalità della piattaforma sarà inoltre possibile porre domande ai docenti: Vincenzo Giannotti, dirigente pubblico, dottore commercialista e revisore di Enti locali, e Giampaolo Teodori, docente di Lavoro Pubblico ed E-Government.

Destinatari del corso sono i responsabili, e loro collaboratori, del Settore personale/organizzazione di Regioni ed Enti Locali, oltre che i liberi professionisti interessati alla materia.

