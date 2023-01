Ricerca



I segretari comunali e provinciali contrari all’emendamento “Salva Piccoli Comuni”

L’emendamento denominato “Salva Piccoli Comuni” non convince le organizzazioni sindacali che rappresentano i segretari comunali e provinciali.

Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali (UNSCP), le organizzazioni FP CGIL, CISL FP E UIL FPL, in un comunicato congiunto, hanno espresso “ferma contrarietà all’emendamento presentato nel corso del procedimento di conversione del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Milleproroghe, ora in fase di conversione)”.

L’emendamento al Milleproroghe

Tale emendamento, secondo le organizzazioni, “ha la finalità di consentire l’immediata iscrizione nell’albo dei segretari comunali e provinciali dei vicesegretari comunali che abbiano svolto tale funzione presso gli Enti locali per almeno tre anni. E tale iscrizione avverrebbe, per il solo fatto di aver svolto le funzioni di vicesegretario, in totale dispregio del percorso concorsuale previsto dal legislatore per garantire alle autonomie locali la presenza nei suoi organici di una figura apicale altamente qualificata”. In sintesi, secondo i sindacati di categoria, la scelta del legislatore, oltre ad apparire innanzitutto lesiva del principio costituzionale della concorsualità, rappresenta anche un pericolo per l’alta professionalità che la figura del segretario riveste negli Enti e una netta contraddizione nel percorso avviato dal legislatore per garantire al più presto le assunzioni necessarie a rimpinguare i ruoli dell’albo e a coprire le troppe sedi prive della stessa.

Il tema del PNRR

“Sorvolando sugli evidenti profili di incostituzionalità della proposta emendativa, anche per l’evidente estraneità della materia al decreto-legge oggetto di conversione, sui quali non si dubita sarà posta l’attenzione dei competenti uffici legislativi del Senato – prosegue il comunicato – le scriventi organizzazioni sindacali esprimono forte contrarietà alla proposta anche in considerazione della recente evoluzione legislativa che vede puntare, finalmente e con forza, sui segretari comunali e provinciali. Nella Legge di Bilancio 2023, infatti, con l’espressa finalità di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, è stato previsto che i piccoli comuni possano utilizzare le risorse del fondo PNRR per le assunzioni straordinarie di personale, anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del segretario comunale, e sono state definite misure che consentiranno l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali di tutti gli idonei del corso concorso COA2021 in fase di svolgimento“.

“Altre sono le strade da percorrere per risolvere la problematica della carenza dei segretari, tutte già segnalate dalle scriventi organizzazioni sindacali, che riguardano la fase concorsuale e i limiti alla spesa di personale degli Enti locali” conclude il comunicato stampa.

