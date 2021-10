Questo articolo è stato letto 21 volte

Green Pass: le misure che disciplinano l’accesso al luogo di lavoro da oggi

Segnaliamo la pubblicazione della circolare del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2021 in relazione al decreto 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. La circolare fa particolare riferimento alla complessa situazione che si sta venendo a configurare in alcune aree portuali.

Ricordiamo a tal riguardo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 ottobre 2021, in seguito alla adozione delle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.

>> IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

>> LE LINEE GUIDA E LE FAQ DEL GOVERNO.

>> LE FAQ DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

