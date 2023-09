Ricerca



Giunta comunale: quorum strutturale

Assume ampio rilievo per gli Enti locali il recente parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) in tema di composizione, funzionamento, competenze, durata in carica degli organi degli Enti locali, con specifico riferimento alle caratteristiche del quorum della giunta comunale.

Come si può leggere in sede di massima/abstract posta in apertura di parere “in tema di quorum strutturale delle sedute consiliari previsto dallo statuto, per il giudice amministrativo l’indicazione del numero dei consiglieri prevista ha carattere meramente esplicitativo essendo calibrata sulle disposizioni statali vigenti al momento dell’approvazione statutale”.

Nel caso di specie il segretario di un Ente aveva chiesto l’avviso del Dipartimento in materia di quorum utile per la validità delle sedute della giunta comunale. Era stato evidenziato che la giunta del Comune (ente avente popolazione di circa 3.800 abitanti), era composta, in coerenza con la vigente normativa statale, dal sindaco e da quattro assessori. L’Ente, pur avendo applicato l’art. 16 del d.l. 138/2011, convertito con legge 148/2011 – successivamente modificato dalla legge 56/2014 -, che al comma 17 prevede, per i comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 10mila abitanti, il numero massimo di quattro assessori, non aveva modificato dopo l’entra in vigore della predetta norma statale, le norme statutarie riguardanti la composizione ed il quorum delle assemblee della giunta.

>> IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE.

