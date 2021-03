Questo articolo è stato letto 24 volte

Fondo di sostegno alle attività economiche: pubblicate le FAQ sull’accesso ai contributi

L’Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato le risposte a una serie di FAQ riguardanti il D.P.C.M. 24 settembre 2020, recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022″.

I dubbi affrontati e risolti dall’Agenzia sono assolutamente eterogenei: anzitutto è confermata, per ogni singola impresa beneficiaria, la necessità di attivare il CUP. Sono descritte le attività economiche destinatarie dei contributi ex articolo 2 del decreto, ossia quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”; non ne sono esclusi, tra l’altro, gli imprenditori agricoli, qualora lo svolgimento dell’esercizio commerciale sia connesso all’attività agricola. L’Agenzia detta anche la corretta modalità di gestione e finanziaria e la rendicontazione delle risorse in questione. È inoltre spiegato cosa intende la norma all’articolo 4 quando fa riferimento a un’unità operativa. Infine, l’Agenzia chiarisce a più riprese che l’erogazione delle risorse destinate alle annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle somme stanziate in riferimento agli anni precedenti.

