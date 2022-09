Ricerca



Enti locali: in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. per l’assunzione di 48 segretari comunali

Come segnalato sul nostro supplemento Ultim’Ora questa settimana, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. datato 13 luglio 2022, concernente l’autorizzazione al Ministero dell’Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) ad assumere quarantotto (48) unità di segretari comunali.

Si rammenta che gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli Enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

IL TESTO DEL DECRETO.

