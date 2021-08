Questo articolo è stato letto 101 volte

Elezioni amministrative 2021: raccolta del voto nelle consultazioni elettorali

Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto scorso del decreto legge datato 17 agosto 2021, n. 117 recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021.

Ricordiamo che domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le elezioni comunali in tutte le Regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia e anche le elezioni regionali in Calabria. Gli eventuali ballottaggi saranno il 17 e il 18 ottobre e tra settembre e ottobre si voterà per scegliere sindaci e consigli comunali anche in Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna.

All’interno del testo viene delineata la disciplina relativa alle imminenti consultazioni elettorali, dalla definizione delle operazioni di voto alle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, fino alle procedure di sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza.

>> IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 17 AGOSTO 2021, n. 117.

