Ricerca



Diritto di accesso e contratti pubblici: le precisazioni dei giudici amministrativi

Il diritto di accesso ex legge 241/90 è esercitabile dall’avente titolo mediante estrazione di copia anche sugli elaborati progettuali di opere pubbliche, fermo restando la tutela del diritto d’autore in sede penale e civile in caso di utilizzazione illecita degli stessi (nel caso di specie l’impresa a cui era stata revocata l’aggiudicazione di una concessione di progettazione ed esecuzione di un’opera pubblica chiedeva di accedere agli elaborati progettuali posti a base di gara). Ad evidenziarlo è una recente sentenza del TAR Lazio (Sez. IV), datata 14 luglio 2023, n. 11908.

© RIPRODUZIONE RISERVATA