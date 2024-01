Ricerca



Digitalizzazione PA: schema di manuale di gestione e relativi allegati

È disponibile sul servizio Maggioli Modulisticaonline.it la nuova pratica contenente uno schema sintetico per una prima redazione da parte degli Enti del Manuale di Gestione Documentale, ai sensi delle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, a cui ciascun Ente è tenuto sulla base della propria organizzazione, corredato di allegati.

La pratica è denominata “Schema di manuale di gestione e relativi allegati”.

Il manuale descrive per ciascun Ente le proprie scelte sulla gestione documentale sulla base del quadro normativo di riferimento per cui non può essere solo un mero adempimento, bensì un’occasione per una analisi approfondita ed oggettiva dei propri flussi documentali e del patrimonio archivistico da custodire come valore storico-culturale, nonché come strumento necessario per la digitalizzazione della PA e rispondente al Cad (d.lgs. 82/2005, codice dell’amministrazione digitale).

Di seguito rendiamo disponibile il vocale della nostra esperta della materia, Morena Bonucci Amadori, che illustra, in sintesi, che cosa debba confluire dentro il Manuale di Gestione Documentale.

