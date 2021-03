Questo articolo è stato letto 82 volte

Decreto Sostegni, il termine per l’adozione delle tariffe TARI mette in difficoltà i Comuni

Serpeggia grande scontento tra i sindaci per lo spostamento al 30 giugno del termine per l’adozione delle tariffe TARI 2021 sancito del Decreto Sostegni: infatti, tale data sarebbe eccessivamente vicina al 31 maggio, limite entro cui le imprese possono uscire dal servizio pubblico. Il provvedimento, inoltre, si riferisce alla scadenza del 30 giungo di ciascun anno, non limitandosi al 2021. È dunque considerato l’allungamento dei tempi previsti per la predisposizione del piano finanziario, il che è propedeutico all’approvazione delle tariffe in esame. Questione da non sottovalutare, considerando che il superamento del termine comporta l’inefficacia delle tariffe TARI adottare in ritardo, e al riguardo si registra l’opinione unanime della giurisprudenza.

Nello specifico, le problematiche lamentate in relazione alla scadenza fissata sono diverse: conciliare la procedura con la nuova metodologia ARERA in tema di pian finanziari, che in molti casi coinvolge un soggetto estraneo, ossia l’Ente territorialmente competente (Etc), chiamato a validare il piano predisposto dall’Amministrazione interessata e dal gestore del servizio; infatti, non in tutte le Regioni opera un Etc: in questo caso, intervengono in sostituzione i Comuni. Dove invece gli Etc funzionano è necessario attendere la validazione del Pef; per il 2021, il relativo l’iter è ancora fermo all’invio dei documenti agli Etc; solo una volta pervenuta la ratifica si potrà procedere con l’elaborazione delle tariffe. Tuttavia, considerando che i Comuni devono attendere il 31 maggio per avere cognizione delle attività economiche che usciranno dal servizio pubblico, i tempi si annunciano fin troppo stretti.

