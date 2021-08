Questo articolo è stato letto 4 volte

Ricerca



Decreto Green Pass: le FAQ del Governo e i chiarimenti del Viminale

Dopo la pubblicazione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (cd. Decreto Green Pass recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”), il Ministero dell’Interno, mediante circolare datata 10 agosto 2021, ha fornito alcune indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid-19.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio. Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

>> Per chiarire la situazione il Governo ha inoltre pubblicato delle utili FAQ in materia. CONSULTALE QUI.

>> Per un ulteriore approfondimento consulta le schede esplicative dell’ALI sul Decreto Green Pass.

>> CONSULTA IL NOSTRO SPECIALE SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS.

© RIPRODUZIONE RISERVATA