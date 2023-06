Ricerca



Danno da movida: le implicazioni sull’attività dei Comuni derivanti da una recente sentenza della Cassazione

di AMEDEO SCARSELLA

In questi giorni la stampa ha dato particolare risalto a una sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209 con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati, nelle sere di fine settimana del periodo estivo (cd. movida).

Si tratta, in effetti di una sentenza di assoluto interesse, in quanto nella specie non era in contestazione l’uso “del potere di regolamentazione degli orari da parte del sindaco, bensì la mancata adozione di provvedimenti concreti per rendere effettiva l’osservanza di ordinanze emesse”.

Rimandando ad altro articolo la sintesi della sentenza, in questa sede appare utile evidenziare che l’interesse della questione sembra rinvenirsi, ad avviso di chi scrive, proprio tenendo conto della particolarità del caso concreto: non siamo di fronte ad un’omissione dell’adozione di un atto amministrativo, ma alla mancata verifica della corretta esecuzione di un provvedimento amministrativo.

La PA diviene quindi responsabile di non aver adottato tutte le misure necessarie affinché un’ordinanza che regolamenta gli orari venga rispettata. Non è più responsabile il singolo trasgressore del danno derivante dal mancato rispetto di una prescrizione dell’autorità amministrativa, ma è la stessa amministrazione che viene chiamata a rispondere perché non ha posto in essere le azioni necessarie a far rispettare quella prescrizione.

A dire il vero quanto all’inquinamento acustico si era avuto modo di segnalare in un precedente articolo, di commento alla sentenza del TAR Lombardia-Milano (Sez. III), del 24 novembre 2021, n. 2602, che “l’accertamento da parte dell’ARPA della presenza di un fenomeno di inquinamento acustico legittima l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente, ma tale situazione rende doverosa l’adozione della stessa, in ciò decisamente differenziandosi il potere delineato dall’art. 9 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto ad altri poteri di ordinanza extra ordinem e in particolare dalle ordinanze sindacali ex artt. 50 e 54 del TUEL” (Il carattere doveroso delle ordinanze contingibili e urgenti per contrastare l’inquinamento acustico).

Le amministrazioni locali debbono quindi intervenire con provvedimenti tesi a rimuovere le cause dell’inquinamento acustico, soprattutto in presenza di situazioni che incidono negativamente sulla legittima aspettativa dei cittadini di riposare in modo tranquillo (per l’esame delle regole relative allo strumento di cui all’art. 50, comma 7-bis, del TUEL si rinvia all’articolo Ordinanze sindacali per la tutela della tranquillità e comunicazione di avvio del procedimento).

Fin qui ci muoviamo nell’ambito dell’attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione.

La sentenza della Corte di Cassazione fa un passo ulteriore: è doveroso per l’Ente, innanzi a fenomeni di inquinamento acustico rilevanti, non solo emettere l’ordinanza ma anche fare in modo che la stessa venga rispettata, utilizzando le prerogative di controllo di cui dispone la Pubblica Amministrazione. Ancora, la mancata adozione delle misure organizzative che consentono di effettuare i controlli relativi al rispetto della prescrizione amministrativa, è causa di danno risarcibile nei confronti dei privati danneggiati. Inoltre, il giudice ritiene che possano essere imposte alla pubblica amministrazione non già le modalità concrete di esercizio del potere discrezionale ad essa spettante, ma si possa ordinare all’amministrazione di procedere ad individuare e porre in essere gli “interventi idonei ed esigibili per riportare le immissioni acustiche entro la soglia di tollerabilità, ossia quegli interventi orientati al ripristino della legalità a tutela dei diritti soggettivi violati”.

Il giudice civile innanzi alla lesione del diritto alla salute, ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà, cagionata dalle immissioni acustiche non tollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica, ben può condannare l’amministrazione locale:

al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante ai cittadini dalle immissioni che superano la normale tollerabilità;

ad un facere consistente nel porre in essere “interventi idonei ed esigibili per riportare le immissioni acustiche entro la soglia di tollerabilità, ossia quegli interventi orientati al ripristino della legalità a tutela dei diritti soggettivi violati”.

A me pare che il tema di assoluto interesse della sentenza sia proprio questo: la lesione di diritti della persona, pur di fronte ad un’attività provvedimentale correttamente espletata, comporta la responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per il mancato compimento dell’attività materiale esecutiva tendente all’esecuzione del provvedimento emanato.

Testo Unico degli Enti locali commentato Il volume, aggiornato al Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) - giunto alla diciottesima edizione − offre una lettura coordinata del Testo Unico degli Enti locali e costituisce una guida completa alla sua interpretazione ed applicazione.



Tutti gli articoli del TUEL sono annotati con la giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile e comunitaria); sono indicati, inoltre, gli orientamenti del Ministero dell’Interno, dell’ANAC, le soluzioni di alcuni casi pratici, oltre ai richiami alle altre norme del Testo Unico ed a quelle collegate.



Con un sistema già collaudato nelle precedenti edizioni vengono inseriti nell’articolato del TUEL – quasi un nuovo Testo Unico – le norme che ne hanno “integrato” la disciplina, come la Legge 56/2014 (Città metropolitane, Province, Unioni e Fusioni di Comuni), il D.Lgs. 235/2012 (Incandidabilità) e il D.Lgs. 39/2013 (Inconferibilità e incompatibilità). Ciò per fornire al lettore il sistema delle diverse norme, tra loro collegate, che rappresentano il tessuto normativo che regola la vita degli Enti locali.



Il volume contiene anche il Testo Unico delle Società partecipate, anche questo commentato con la giurisprudenza, riportando anche quella, sempre utile, relativa alla disciplina poi abrogata.



Il volume è corredato da un’ampia Appendice delle norme di maggior rilievo per gli operatori degli Enti locali che include anche il D.Lgs. 201/2022. Alla lettura di tutte le disposizioni fa da guida un ampio Indice analitico.



Il volume si rivela uno strumento di grande utilità ad uso di Amministratori locali, Segretari comunali e provinciali e Dirigenti che devono affrontare quotidianamente la disciplina che regola gli Enti locali.



È inoltre consigliato per la preparazione ai concorsi pubblici.



Riccardo Carpino

Consigliere di Stato. In qualità di Prefetto ha svolto l’incarico di Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno. È stato Direttore dell’Agenzia del Demanio, Commissario straordinario per le opere del G7 di Taormina, Commissario straordinario della Provincia di Roma, Direttore della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e della Conferenza Unificata, Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari regionali e Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. È autore di numerose pubblicazioni in materia di Enti locali. Leggi descrizione Riccardo Carpino, 2023, Maggioli Editore 105.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA