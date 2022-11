Ricerca



Corso-concorso per segretari comunali: i dubbi del sindacato Fedirets

Il sindacato autonomo Fedirets (Federazione dirigenti e direttivi – sezione Direts – area Dir) ha messo in luce alcune criticità emerse durante la prova di corso-concorso Coa 2021 per segretari comunali del 23 novembre scorso, scrivendo una lettera per chiedere un incontro urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al prefetto Claudio Sgaraglia.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, la contestazione del sindacato riguarda anzitutto la “scelta della commissione di inserire due quesiti non attinenti alle materie previste per la seconda prova scritta“. Nello specifico, “la scelta della commissione di inserire ben due quesiti a cui rispondere, inerenti uno la materia Scienze delle Finanze e cioè il quesito La traslazione di imposta e l’altro il Diritto Tributario e cioè il quesito Sostituto d’imposta e responsabile”.

Il secondo punto critico evidenziato dal sindacato riguarda invece una disposizione più restrittiva sull’utilizzo di testi di legge non commentati, ovvero: “In relazione allo svolgimento delle prove scritte, ai candidati non verrà consentita l’introduzione, nella sede di esame, di carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, di codici giuridici, anche non commentati, di testi normativi e di vocabolari di lingua italiana, né gli stessi candidati potranno comunicare tra di loro”

