Conversione Decreto Aiuti: il giorno del voto finale

In Aula, oggi alle ore 12.30 sono previste le dichiarazioni di voto finale (e, a seguire, alle ore 14, la votazione finale) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto Aiuti), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614-A).

