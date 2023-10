Ricerca



Contratti pubblici, nei primi quattro mesi dell’anno calano lavori e servizi

Una importante riduzione dei lavori (-40% circa), una flessione dei servizi (-20% circa) e un leggero aumento delle forniture di circa l’11%.

Sono le tendenze che emergono analizzando i numeri della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel primo quadrimestre di quest’anno. Lo evidenzia il rapporto sul mercato dei contratti pubblici elaborato dall’ANAC.

I dati nel dettaglio

L’Autorità sottolinea che “in termini di numerosità degli appalti si ha una diminuzione rispetto al quadrimestre precedente in tutti i settori: gli appalti per le forniture scendono del 2%, per i lavori del 37%, per i servizi dell’8%. Gli appalti per le forniture ammontano a 29.696.053.006 euro, quasi il 37% dei circa 81 miliardi complessivi di tutto il mercato contratti pubblici del quadrimestre in questione”.

“L’importo degli appalti per i servizi è di 23.613.876.992 euro, circa il 29% del totale, quello dei lavori è di 27.694.559.961 euro, circa il 34% del totale – osserva l’ANAC -. Un valore quasi dimezzato quello degli appalti per i lavori rispetto ai due quadrimestri precedenti maggio-agosto 2022 e settembre-dicembre 2022 che hanno fatto registrare, con circa 51,6 miliardi e 46,0 miliardi di importo, i valori più alti di sempre”.

