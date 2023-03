Ricerca



Conoscere e misurare il valore delle attività degli uffici: il corso operativo

Si terrà online in diretta, sulla piattaforma Zoom, nelle giornate di venerdì 17, martedì 21 e venerdì 24 marzo 2023, dalle ore 9:30 alle ore 12.30, il nuovo corso targato Formazione Maggioli intitolato Conoscere e misurare il valore delle attività degli uffici: lo strumento dell’analisi organizzativa (Perché è importante e quali sono i suoi vantaggi, anche alla luce di alcuni casi di successo). Il corso si concentrerà nell’illustrare l’analisi organizzativa in quanto strumento di importanza strategica poiché permette di conoscere la propria organizzazione e i processi che vengono gestiti. Il corso, di taglio operativo, illustra le modalità più efficaci per attuare l’analisi organizzativa, anche attraverso la presentazione di casi di successo.

Il programma

Il corso, tenuto da Francesco Beccari, consulente e formatore senior Maggioli, con oltre 15 anni di esperienza in analisi e ridisegno delle strutture organizzative, dei sistemi di erogazione dei servizi e dei processi in Amministrazioni e Società pubbliche, si occuperà dei seguenti argomenti:

Cos’è un’ analisi organizzativa e perché conviene farla.

e perché conviene farla. Il concetto di valore come principio fondante dell’analisi.

come principio fondante dell’analisi. Quali sono i dati importanti per attuare un’ efficace analisi organizzativa .

. La raccolta dei dati : strumenti e modalità.

: strumenti e modalità. Le analisi che è possibile effettuare.

che è possibile effettuare. Il benchmark e la parametrizzazione come principi guida.

e la come principi guida. Casi di successo: in particolare, l’esperienza del Comune di Grosseto.

Destinatari e info utili

I destinatari dell’iniziativa sono amministratori, dirigenti e figure di responsabilità di Amministrazioni e Società pubbliche. La quota di iscrizione pro capite è di 290 € + IVA e comprende, oltre all’accesso alla diretta del corso, anche la possibilità di prendere visione del materiale didattico.

