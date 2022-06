Ricerca



Comuni, misure di ristoro per il 2022: la nota dell’IFEL

Al fine di fornire a tutti i Comuni una ricognizione completa delle misure di ristoro disposte per l’anno 2022, sia a fronte dei provvedimenti di esenzione dal pagamento dei tributi locali disposti con legge, sia a titolo di contributi per il finanziamento di diverse funzioni, l’IFEL (Fondazione ANCI) ha predisposto una apposita Nota informativa.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LA NOTA

All’interno del documento vengono indicati i provvedimenti di riparto di risorse che sono passati all’esame della Conferenza Stato-Città e autonomie locali negli ultimi mesi. ANCI precisa che in alcune situazioni, che saranno di seguito evidenziate, dopo il passaggio in Conferenza, non si è ad oggi riscontrata la pubblicazione dei provvedimenti né il Gazzetta Ufficiale né in anteprima sul sito del Ministero dell’Interno”.

Le assegnazioni

Nell’elenco figurano le seguenti assegnazioni

Contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (art. 27, comma 2, dl n.17/2022)

Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco (art.12, comma 1, dl n.4/2022)

Fondo ristoro minori entrate CUP per imprese di pubblico esercizio e commercianti ambulanti (art.1, comma 707, legge n. 234/2021)

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell’IMU 2021 (art.9, comma 1-septies, dl n.73/2021)

Riparto del fondo di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 1, commi 581 – 582, legge n. 234/2021)

Rifinanziamento del fondo di sostegno agli enti in deficit strutturale ed estensione del riparto ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, comma 565, legge n.234/2021)

Maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai Sindaci ed agli amministratori locali (art. 1, commi 583 – 587, legge n.234/2021)

Fondi anticipazioni di liquidità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 (comma 3, art. 27, dl n.27/2022)

