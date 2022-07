Ricerca



Competenze digitali: tutti i dati sulla formazione nella PA nel 2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una serie di dati relativi alla formazione del personale della Pubblica Amministrazione. Nel 2020, il primo anno della pandemia da Coronavirus, la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni ha fatto registrare, nel complesso, una flessione rispetto all’anno precedente. Poca la formazione sulle competenze digitali e pochi i dipendenti che ne hanno beneficiato: solo il 6,6% del totale dei dipendenti pubblici mentre solo il 5.3 % della formazione ha riguardato le competenze informatiche di base.

Nel dettaglio, si legge sul portale competenzedigitali.gov.it, i dati del conto annuale pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alla formazione dei dipendenti pubblici nell’anno 2020 fanno registrare, rispetto all’anno precedente, una generale riduzione del numero medio di giornate di formazione per dipendente nel comparto “Funzioni Centrali”: da 1,99 giornate nel 2019 a 0,75 giornate nel 2020. Il personale dirigente è stato quello maggiormente coinvolto e attivo nei percorsi di formazione (in media, per 1.68 giornate).

Diversa invece la tendenza nelle amministrazioni del comparto “Funzioni Locali”, dove si registra un leggero aumento del numero medio di giornate di formazione per dipendente: da 0,96 nel 2019 a 0,98 nel 2020. L’analisi della formazione erogata su base regionale evidenzia, tuttavia, come solo nelle Regioni del Nord ovest vi sia stato un aumento: da 1,17 giornate di formazione per dipendente nel 2019 a 1,66 nel 2020. Al contrario, nelle Regioni del Nord Est si è passati da 1,44 a 1,33 giornate di formazione medie per dipendente; in quelle del Centro da 0,96 allo 0,93; in quelle del Sud da 0,47 a 0,40; nelle Isole, da 0,54 a 0,31.

