CCNL Funzioni Locali: proseguono le trattative per l’accordo

In una gara d'appalto valutate anche le garanzie di stabilità per il personale: le valutazioni del Consiglio di Stato

di GUGLIELMO SAPORITO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l. Non basta un'offerta vantaggiosa per vincere un ap...

Sole 24 Ore, 26 Ottobre 2021