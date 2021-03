Questo articolo è stato letto 30 volte

Ricerca



Bonus baby sitter: sostegno diretto alle famiglie da parte dei Comuni

Il bonus baby sitter è la misura di sostegno che forse fa maggiormente gola alle famiglie in difficoltà, specie in seguito alla nuova chiusura delle scuole che ha confinato gran parte dei ragazzi a casa, tra le maglie della didattica a distanza. Per tale motivo diversi Comuni hanno deciso di provvedere direttamente nei limiti dei mezzi a disposizione, come emerso dal recente reportage condotto e pubblicato da Il Sole 24 Ore.

Bologna e Ravenna

Il Comune di Ravenna garantirà ai nuclei familiari con Isee fino a 35 mila euro un bonus di 300 euro, tramite uno stanziamento complessivo di circa 200 mila euro. Il bando è in corso di elaborazione, mentre le domande dovranno pervenire tramite i nuovi servizi digitali interni alla PA a partire dalla fine del mese, a condizione che sia presentata la documentazione di avvenuto pagamento del servizio di baby sitting. Bologna continua a mettere a disposizione delle famiglie i servizi di conciliazione destinati a minori fino a 3 anni che non frequentano strutture educative. È stato inoltre varato il progetto “Tata Bologna“: baby sitter qualificate da assumere in regola, per un minimo 24 ore settimanali e per almeno 3 mesi, grazie a un contributo di 200 euro. La somma totale messa a disposizione dall’Amministrazione territoriale ammonta a circa 550 mila euro.

Altri Comuni

Neanche le Amministrazioni più piccole sono rimaste con le mani in mano: L’Unione dei Comuni della Romagna faentina ha approntato un bonus da 300 euro, una tantum, per le famiglie con figli al di sotto dei 14 anni e Isee fino a 35 mila euro. Mondovì (Cn) ha invece ricavato 20 mila euro, con grandi sacrifici per il bilancio comunale, da destinare al baby sitting per i nuclei residenti, sempre con figli under 14 ma senza limiti Isee; le famiglie riceveranno un contributo di 200 euro a condizione che i genitori non siano in Cig o in Naspi. Il Comune di Verbania, infine, ha messo a disposizione 50 mila euro in modo da elargire voucher da 400 euro per le famiglie con figli sotto i 12 anni regolarmente iscritti presso un istituto scolastico. Per potervi accedere i genitori devono essere entrambi impiegati a tempo pieno, non in modalità agile, senza superare la soglia Isee stabilita di 35 mila euro.

Rapporto di lavoro e gestione del personale Pasquale Monea, Giampiero Pizziconi, Massimo Cristallo, Marco Mordenti (a cura di) , 2020, Maggioli Editore Il testo, alla sua IV edizione, rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un gruppo di esperti in materia di personale che ha approfondito numerosi aspetti relativi al tema delle risorse umane nella pubblica amministrazione, sia sul piano strettamente giuridico, sia sul piano di una corretta... , 2020, 98,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA