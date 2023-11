Ricerca



“BenessereinComune”: manifestazioni di interesse per Comuni fino a 5mila abitanti

“BenessereInComune” è il titolo dell’intervento promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia rivolto ai Comuni fino a 5mila abitanti e che abbiano almeno 100 minorenni residenti di età compresa tra 7 e 14 anni alla data del 1° gennaio 2023.

BenessereinComune: che cos’è

In particolar modo è prevista la realizzazione di una delle seguenti tipologie di azioni:

Promozione, organizzazione e gestione della banca del tempo quale strumento per lo scambio di servizi e saperi tra le famiglie;

Allestimento, implementazione e gestione di spazi attrezzati, anche dotati di una connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, ivi comprese le attività extrascolastiche;

Allestimento e gestione di spazi sicuri per l’aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all’inclusione dei minori con disabilità;

Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio;

Ideazione e creazione di spazi e percorsi sicuri di mobilità urbana al fine di promuovere l’autonomia dei figli.

Presentazione della manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata segredipfamiglia@pec.governo.it, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2023, compilando l’apposito format allegato e indicando nell’oggetto “BIC2023”.

Le manifestazioni di interesse che giungessero da comuni non presenti nella tabella allegata al presente Avviso o non fossero firmate digitalmente, non saranno considerate ammissibili.

>> CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE.

