Questo articolo è stato letto 305 volte

Ricerca



Pubblicate le nuove FAQ dell’ANAC in materia di contratti pubblici

L’ANAC ha comunicato l’avvenuta modifica delle FAQ – Contratti pubblici, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari e delle Varianti ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016. È stata inoltre aggiornata la sezione Anticorruzione, per quanto concerne i quesiti circa l’inconferibilità e l’incompatibilità ex d.lgs n. 39/2013 e i conflitti d’interesse.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LE FAQ DELL’ANAC.

© RIPRODUZIONE RISERVATA