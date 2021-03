Questo articolo è stato letto 23 volte

Sviluppare competenze e buone prassi al servizio del territorio

Sono aperte le iscrizioni all’Executive Master di II livello in “Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia e patrocinato dal Gruppo Maggioli.

Il Master – informato all’approccio laboratoriale – mira al trasferimento di competenze e buone prassi, consentendo ai discenti di lavorare su project work specifici di interesse per l’Amministrazione di provenienza (oppure di svolgere tirocini presso Amministrazioni convenzionate), sotto la costante supervisione di almeno un tutor dedicato, membro dell’Advisory Board del Master.

Si tratta, dunque, del primo Corso professionalizzante in Italia che si rivolge soprattutto alle stesse Amministrazioni locali: queste ultime, infatti, creano valore immateriale e recuperano l’investimento formativo nel progetto di sviluppo locale finale, redatto con l’affiancamento degli esperti del Master, che in una logica di consulenza prestano la loro attività di affiancamento al funzionario dell’amministrazione che ha partecipato alle attività formative.

Trattandosi di un Corso che nasce per reagire ai bisogni effettivi dell’Amministrazione locale, il Gruppo Maggioli ha offerto il patrocinio a questa ambiziosa iniziativa formativa.

Sono previste agevolazioni e benefit a sostegno dell’iscrizione, tra cui alcune borse di studio a copertura totale e parziale della retta di iscrizione, erogate da soggetti pubblici (es. INPS).

